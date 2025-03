Passaggio pedonale da Sant’Anna a Centobuchi

L’amministrazione comunale di Monteprandone ha stanziato 300mila euro del proprio bilancio comunale per la costruzione di un marciapiede lungo la provinciale Salaria dalla frazione Sant’Anna a Centobuchi. "Dopo quarant’anni sarà realizzato un passaggio pedonale che collegherà la località Sant’Anna al centro abitato di Centobuchi – ha spiegato il sindaco Sergio Loggi – Il tracciato inizierà in corrispondenza della storica Chiesetta di Sant’Anna, poi s’immetterà nel parco della Cittadella dello Sport per arrivare nell’abitato di Centobuchi fino a collegarsi con la pista ciclo-pedonale. Si tratta di un intervento di messa in sicurezza per i pedoni e per favorire la cosiddetta mobilità lenta". Il marciapiede, la cui progettazione è stata affidata ad un tecnico esterno, sarà largo un metro e mezzo e si snoderà sul lato sinistro della carreggiata in direzione Ascoli Piceno. Durante il percorso saranno superati due corsi d’acqua, con altrettanti ponti, sul ‘Fosso Nuovo’ e sul fosso ‘Colle Navicchio’. La realizzazione del marciapiede, come ha precisato il sindaco Sergio Loggi, rientra nella programmazione delle opere pubbliche del 2025, per cui l’opera sarà realizzata durante l’anno in corso.