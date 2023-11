Passante sposta un’ambulanza, il 118 senza mezzo di soccorso. "Stava intralciando il traffico"

Ascoli, 11 novembre 2023 – Avevano parcheggiato l’ambulanza in piazza Immacolata per soccorrere un paziente in codice rosso. Ma quando i soccorritori del 118 sono tornati in strada per il trasporto in ospedale, il mezzo era sparito. Ha dell’incredibile quanto successo mercoledì mattina nel quartiere di Porta Maggiore.

Passante sposta ambulanza, il 118 senza mezzo di soccorso (foto generica)

Negli ultimi mesi la cronaca nazionale ci ha fatto conoscere di tutto, dai maestri in cattedra per mesi senza titolo ai finti avvocati che privi di laurea erano riusciti a vincere addirittura delle cause.

A loro si aggiunge l’aspirante vigile urbano ascolano. Sì, perché a spostare l’ambulanza è stato un passante. L’ingorgo che si stava creando deve essere stato insopportabile alla sua vista, tant’è che ha pensato bene di salire sul mezzo di soccorso e farci il giro del quartiere, prima di riportarlo nel posto in cui l’aveva lasciato l’equipaggio del 118. Il tutto tra lo sgomento dei soccorritori e di alcuni cittadini presenti.

La scena è stata questa: gli operatori del 118 scendono in strada e non riescono a trovare l’ambulanza, poco dopo vedono arrivare il mezzo guidato dall’uomo. Per fortuna il paziente, un giovane che aveva accusato un malore, è stato poi trattato e condotto al Pronto Soccorso del Mazzoni senza gravi conseguenze.

L’ambulanza – sembra assurdo ma a quanto pare vale la pena ricordarlo – è un mezzo di soccorso che, quando impiegato nel servizio urgente come può essere un codice rosso, può non osservare alcune norme stradali, come ad esempio il momentaneo intralcio al traffico stradale. L’uomo è stato segnalato alla autorità giudiziaria.