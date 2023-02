Passaporti, il questore di Ascoli: "Caos per Covid e Brexit"

Il questore di Ascoli Vincenzo Massimo Modeo

Ascoli, 2 febbraio 2023 – “Da giorni provo ad effettuare la prenotazione online ma niente da fare, mi dicono che sono chiuse". Chi parla è una ragazza, vorrebbe andare all’estero con gli amici ma è costretta ad aspettare pe r prenotare il suo viaggio perché non riesce ad ottenere un appuntamento al commissariato di San Benedetto per richiedere il passaporto. Caos passaporti, a Bologna l’eccezione virtuosa: mille consegne a settimana Di più è accaduto ad una signora, che non riuscendo, anche lei, a prendere l’appuntamento online come da procedura, si è recata proprio negli uffici del commissariato rivierasco e si è sentita rispondere "che comunque doveva effettuare la prenotazione online". Come sta accadendo in tutta Italia, dunque, anche nel Piceno ottenere il rilascio del passaporto sta diventando una vera impresa. Consapevoli del problema alcune Questure si sono organizzate in questi mesi attivando degli open day. Anche quella di Ascoli sta prendendo provvedimenti. Ne abbiamo parlato proprio con il questore Vincenzo Massimo Modeo. Passaporti, lunghe attese e proteste Le agenzie di viaggi contano i danni Questore, che cosa sta succedendo? "Sta accadendo che per una serie di fattori c’è un aumento considerevole di richieste. Nel 2019, quindi prima della...