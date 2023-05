Passeggiata alla Riserva della Sentina

In occasione della Festa della Mamma 2023 e dell’European Babywearing Week celebrata dall’8 al 14 maggio, la Sentina ospiterà un evento pubblico gratuito, dedicato alle mamme e ai loro piccoli, alle famiglie in attesa dei nascituri. La ’fasceggiata’, ovvero una camminata di gruppo con i bimbi in fasce e marsupi porta-bimbo, si terrà domani lungo il percorso naturalistico della Riserva Naturale Sentina, con una sosta tra andata e ritorno, sulla spiaggia antistante la Torre sul Porto, dove i partecipanti trascorrere un momento di rilassamento e di danza. Appuntamento all’ingresso della Riserva Sentina in via del Cacciatore, alle 16:30. Info: 3488245722.