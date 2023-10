Passeggiata dal centro storico alla via dei mandorli

Domani ripartirà le passeggiate alla scopertadi Massignano, con un percorso ad anello che partirà dal centro storico. Attraverso la pista ciclabile si raggiunge il campo sportivo, poi si sale lungo la strada dei mandorli, coltivazione un tempo molto in uso. Dall’alto la vista spazierà dalle i vette appenniniche al mare, sempre accompagnati dal profilo del borgo medievale. Si scenderà, poi, sulla provinciale per rientrare tra campi e boschetti fino ad arrivare alla Fontevecchia, che ospita la Chiesa della Madonnetta e il vecchio lavatoio. Il percorso, ad anello, è lungo quasi 6 chilometri tra asfalto e strade bianche, e presenta un dislivello di 150 metri. Adatto a tutti, purché in buone condizioni fisiche: necessarie scarpe comode abbigliamento sportivo e acqua. Alla fine dell’escursione si può restare a pranzo presso il Ristorante Villa Aniana, menù completo (antipasto, primo, secondo, dolce - bevande incluse) al prezzo convenzionato di 25 euro. Per il pranzo è gradita la prenotazione: 0735.72183.