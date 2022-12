Passeggiata dell’amicizia con l’Avis

Si è svolta il 26 dicembre scorso, a Pagliare del Tronto, la 18ª Passeggiata dell’amicizia organizzata dal gruppo podistico Avis di Spinetoli-Pagliare. L’intero ricavato della giornata più di 750 euro è stato devoluto interamente all’associazione Aism (associazione italiana sclerosi multipla). A parlare dell’appuntamento sono intervenuti nella sede di Ascoli il presidente dell’Aism Adriano Vespa, il vice presidente Marco Ciucci e Ubaldo Sabbatini dell’Avis Spinetoli-Pagliare. Sono state le persone iscritte alla passeggiata, che hanno devoluto con la loro iscrizioni la quote all’associazioni che permetteranno di effettuare tante iniziative. La Sclerosi multipla è una malattia subdola, cronica, imprevedibile e invalidante, è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Spesso il 50% delle persone con la malattia è giovane e non ha ancora compiuto 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 133 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. "La passeggiata dell’amicizia – hanno detto gli organizzatori – ci permettere di dare ulteriori servizi. Forniamo aiuto a tutti, non solo a chi ha la Sm, ma anche a chi ha altre patologie, abbiamo a disposizione 5 mezzi di cui 4 attrezzati per la disabilità, copriamo i territorio San Benedetto del Tronto e Fermo lo scopo è quello di non lasciare indietro nessuno".

m.g.l.