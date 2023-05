Passeggiata e foto scattate dai sub: giornata ecologica

Oggi, in occasione della storica campagna di Legambiente#spiaggeefondalipuliti doppio appuntamento di sensibilizzazione ambientale. Si comincia questa mattina, alle ore 10, con il ritrovo dei partecipanti accanto al monumento "Il ragazzo con i gabbiani", sulla testata della pista ciclo pedonale, da dove partirà la passeggiata ecologica e raccolta rifiuti in un tratto di spiaggia del lungomare nord in corrispondenza di viale Colombo, tra l’altro in questi giorni interessato dagli spiaggiati portati in mare dai corsi d’acqua. Alle ore 17, all’Ospitale, paese alto, saranno proposte le fotografie subacquee di Catia Nucci e Davide Tamburrini con le relazioni sull’ecosistema marino. Collaborano all’iniziativa diverse associazioni: Questione Natura, BuonVento, Antropos, Parco Marino Piceno, Pelasgo Grottammare, Circolo Velico Le Grotte, Sai together Grottammare, Argonauti, Amici del Mare, Quartiere stazione, Family Banker Mediolanum, Civico verde Grottammare.