Passeggiata ecologica, grande successo per Mare Nostrum

Grande successo per la 24^ edizione della Passeggiata ecologica" promossa dall’associazione "Mare Nostrum" insieme al comune di Cupra Marittima. Presenti gli organizzatori con il presidente Andrea Mora, il vice sindaco Lucio Spina, il comandante della locale ufficio marittimo Antonio Di Somma, decine di giovanissimi delle colonie estive locali e figli di turisti hanno animato l’iniziativa volta alla sensibilizzazione e al rispetto della natura, dell’ambiente marino costiero e di buone prassi comportamentali da tenere in spiaggia. Dopo un breefing tecnico coordinato dai militari della Marina sulle operazioni dinamiche da effettuare in sicurezza, i giovanissimi hanno percorso il bagnasciuga sensibilizzando i bagnanti al rispetto del mare. Il corteo è arrivato intorno alle ore 11 nella sede della Lega Navale Italiana, a nord di Cupra, dove il gruppo è stato accolto dal presidente Luigi Scorza e da Bruno Taffoni, che hanno offerto un ristoro a tutti i partecipanti. L’iniziativa nasce da un’idea della cooperativa Idrea che ospitava i ragazzini francesi di Massy, città gemellata con la città di Ascoli, durante i Campi di ricerca internazionali che venivano svolti al Parco Archeologico di Cupra Marittima.