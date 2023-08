Passeggiata notturna ’Figli delle Stelle’ ad Appignano

In programma ad Appignano del Tronto, venerdì la Passeggiata notturna ‘Figli delle Stelle’. Si tratta di una passeggiata di circa 7 km tra le campagne appignanesi nel periodo di novilunio alla scoperta del cielo notturno. Insieme all’astrofilo Dino Gazzani, i partecipanti impareranno a riconoscere le stelle più luminose e quelle più importanti per l’orientamento, le costellazioni a cui appartengono ed i miti a cui hanno dato vita: la natura che ispira la cultura. La serata si concluderà con una performance musicale di Achille Priori, giovane talento appignanese. Il ritrovo e la partenza avverranno nel Centro storico di Appignano del Tronto, in Piazza Umberto I, alle 20.30. La passeggiata, di circa 3 ore comprese le soste, è adatta anche ai bambini di età superiore agli 8 anni (difficoltà escursionista E) e sarà guidata da guide ambientali escursionistiche coordinate da Leonardo Perrone. Si consiglia di indossare scarpe da trekking, pantaloni comodi lunghi, felpa, k-way e di portare una torcia, acqua, snack e un telo per sedersi a terra per l’osservazione delle stelle. L’evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione. Info 0736 817701 o [email protected].