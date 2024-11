Passeggiata storica alla riserva Sentina

Albano Ferri e gli Amici della Sentina per l’Escursione nella storia. La bella giornata di sole ha fatto da degna cornice all’escursione nella Riserva Naturale Sentina. La visita si è svolta tra i sentieri del cavatone, Antica Sentina, Štrëchì, strada per Olivo e Sina. Durante la passeggiata guidata, oltre alla valorizzazione dell’ambito naturalistico e la visita ai laghetti, sono stati rievocati aspetti storici come ad esempio la storia della Sentina e della Torre sul Porto, aneddoti e curiosità inerenti ai sentieri percorsi e ai personaggi che popolavano la Sentina nel secolo scorso.