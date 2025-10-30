Passeggiate di benessere nel bosco. Successo per il primo evento

Le colline di Cupra e Ripatransone sono state il palcoscenico della prima Passeggiata Naturalistica del progetto ‘Benessere e qualità della vita per l’ambiente’, organizzato dal comune di Cupra, in collaborazione con il Cai Ascoli e Marche a Rifiuti Zero. Più di cinquanta persone sono partiti da Cupra e ha camminato per 5km tra le colline e le valli all’interno di un SIC (Sito di Interesse Comunitario) nella più ampia Zona Speciale di Conservazione Boschi tra Cupra e Ripatransone. Il gruppo è stato guidato dal coordinatore della Commissione tutela ambiente montano della sezione di Ascoli Pieno del Cai, Nazzareno Stella, che ha mostrato la via e offerto spunti di riflessione e approfondimento sul territorio. Il percorso si è dimostrato alla portata di tutti anche nonni e bambini. Tra i camminatori era presente un’esperta botanica della Cai di Fermo che ha offerto al gruppo le sue conoscenze, indicando la flora di particolare interesse regionale, in particolare per le specie più rare che caratterizzano il territorio rendendolo un Sic. Il successo dell’evento è risieduto anche nell’organizzazione, grazie ai volontari di Marche a Rifiuti Zero, tra cui Chiara Tacconi, Ludovico Foresi e David Marignani, che sono stati un punto di riferimento per tutti i presenti. E’ stata anche distribuita una brochure su come promuovere il benessere individuale e della comunità, attraverso piccoli gesti quotidiani. Vivere a contatto con la natura riduce lo stress, migliora la concentrazione e rafforza il sistema immunitario. ma. ie.