Passerina aperitivo, 17 attività coinvolte nel percorso dell’evento

Si chiama ‘Passerina aperitivo’ l’evento, alla prima edizione, si terrà venerdì 20 dalle 18.30 a Grottammare, promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo con il patrocinio del comune di Grottammare e la collaborazione dell’Ais Marche. L’evento si strutturerà in un vero e proprio percorso culinario, che valorizzerà questo prodotto d’eccellenza. Interessa 17 attività che accompagneranno le loro proposte culinarie abbinandole ad assaggi di vino Passerina delle 17 cantine aderenti, (con 18 vini). Passerina Aperitivo è una grande festa, che verrà animata dalla presenza di diverse band musicali, con dieci attrazioni proposte dai locali aderenti. Tra gli appuntamenti, una mostra di maschere artistiche di Barbara Cameli a piazza Dante Alighieri. Aderiscono al progetto: Bagno delle Sirene con il vino (Il Conte Villa Prandone), Il Grecale (vini Carminucci), Attico sul mare (Tenuta la Riserva), Cin Cin Bar (Saladini Pilastri), Bagni Peppina (Colli Ripani), Osteria Infinito (Villa Imperium), Gelateria creperia La Meraviglia (Luci di Mezzo), Pizzeria Concetti (Terra Fageto), Rita & Venanzio frutta e verdura (Cocci Grifoni), Jutt bottega aperitivo (Rio Maggio), Gelateria Camelli (velenosi), Macelleria da Ngarà (Di Ruscio), Cafè del Mar (Vini Centanni), Savana restaurant (Collevita), Sottocoperta osteria di mare (La Fontursia), Gusto & Capriccio (Officina del sole), La Sartoria (vini Centanni). I partecipanti potranno ricevere la sacca con il bicchiere brandizzato per l’evento in uno dei punti ritiro (parcheggio Tesino, rotonda antistante ristorante Savana beach, piazza Mazzini) al costo di 3 euro, quindi, con l’apposito bicchiere, dare il via alle degustazioni di vino presenti. Le degustazioni gastronomiche sono invece di 5 euro a proposta (da pagare direttamente al locale). Previsto anche un servizio di trasporto gratuito con il trenino.

Marcello Iezzi