Passo falso Atletico Ascoli. Scivolone a Monterotondo

REAL

2

ATLETICO ASCOLI

0

REAL (4-4-2): Faraglia; Primasso, Calisto, Gianni, Albanesi; Meledrandi, Malvestuto, Manca, Perrotta (18’st Cantiani); Napoleoni (30’st Milani), Squerzanti (11’st Riccucci). A disp.: Simionato, Pasqui, Macrì, Nardoni, Scaffidi, Compagnone. All.: Polverini ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei; D’Alessandro, Mazzarani (32’st Pinto), Severini; Camilloni, Traini, Olivieri (21’st Ceccarelli), Vechiarello (29’st Pedrini) Valentino (23’st Cesario); Ciabuschi, Minicucci (32’st Gurini). A disp.: Canullo, Alborino, Dondoni, Clerici. All.: Seccardini

Arbitro: Vazzano di Catania

Reti: 5’st Napoleoni (RM), 28’st Riccucci (RM)

Note. Ammoniti: Primasso, Napoleoni, Gianni, Manca, Faraglia (RM), Mazzarani, Minicucci (A)

L’Atletico Ascoli interrompe la sua striscia positiva di risultati e lascia tre preziosi punti salvezza al Real Monterotondo che si impone con un risultato all’inglese. I bianconeri brillanti e concreti contro le grandi si sono sciolti come spesso è accaduto in questo campionato, al cospetto di una diretta concorrente alla salvezza. Un avversario non certo irresistibile che però ha mostrato la determinazione tipica di chi è quasi all’ultima spiaggia. Con questa vittoria infatti i laziali fanno un bel balzo in avanti e si allontanano dalla zona retrocessione diretta ora occupata da Vastogirardi e Matese. Dall’altra parte l’Atletico Ascoli con questo ko getta all’aria il piccolo vantaggio che aveva accumulato sulle inseguitrici, conquistando sette punti nelle quattro giornate del girone di ritorno e torna ad una sola lunghezza dai playout. Insomma una giornataccia alla vigilia della sosta del campionato che certamente permetterà ai ragazzi del Patron Graziano Giordani di ricaricare le batterie. La partita ha visto subito un buon inizio dell’Atletico Ascoli con tre nitide occasioni per passare un vantaggio. Già al 20’ azione di Valentino sulla sinistra, velo di Ciabuschi per Traini che ad un passo dalla porta manca l’impatto con la sfera.

Risposta dei padroni di casa in contropiede con Perrotta che colpisce la traversa, il pallone batte a terra e viene bloccato da Pompei. In un primo momento il direttore di gara assegna la rete, ma richiamato dall’assistente ritorna sulla decisione e si rimane sullo 0-0 Ci prova Ciabuschi in scivolata su un cross dalla destra di Camilloni, con la palla che esce di un soffio. Poi è Olivieri che pesca Ciabuschi, il numero 9 incrocia la conclusione ma anche stavolta la palla esce a lato. La ripresa si apre con la rete del vantaggio dei padroni di casa. Schema da calcio d’angolo e Napoleoni realizza all’altezza del dischetto. Al 20’ un tiro di Minicucci sfiora il palo alla sinistra del portiere. Non sbaglia il Real che al 28’ raddoppia, sempre da calcio d’angolo, con il pallone si impenna e nasce una mischia in area risolta da Riccucci. E’ il colpo del ko, con il forcing finale dei bianconeri che non porta pericoli nell’area avversaria.

Valerio Rosa