Passo indietro di Innocenzi Tafferugli a Foligno Daspo solo dopo le giostre

Sospiro di sollievo per il sestiere di Porta Solestà. Il cavaliere Luca Innocenzi, infatti, a meno di clamorosi colpi di scena, correrà regolarmente la Quintana in notturna del prossimo 8 luglio. Da Foligno, infatti, trapela la volontà da parte della questura di andarci con i piedi di piombo sulle eventuali sanzioni da destinare al campione a seguito del parapiglia che lo ha visto coinvolto domenica scorsa, al termine delle prove ufficiali durante le quali era stato il migliore.

Un eventuale daspo, nei confronti del cavaliere, non è da escludersi, visto che il quarantenne figura tra le cinque persone denunciate per rissa aggravata proprio a seguito dei fatti di Foligno, ma la sensazione è che i tempi per l’emissione della misura saranno abbastanza lunghi. Ciò, appunto, consentirebbe a Innocenzi di correre entrambe le giostre di Ascoli e anche quella di settembre a Foligno. La situazione, comunque, è ancora in evoluzione, ma ciò che più conta è che il sestiere di Porta Solestà, scaramanzia a parte, può essere decisamente più tranquillo rispetto a qualche giorno fa. Con le parole pronunciate da Innocenzi in conferenza stampa, mercoledì sera, la conferma che ha deciso di autosospendersi e non correre la Quintana di Foligno in programma per la prossima settimana, imponendosi una sorta di pausa di riflessione.

Le sue scuse per quanto accaduto sono state molto gradite sia dal presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli, che dal vicequestore, presente all’incontro con la stampa, anche perché Innocenzi ha più volte ribadito come il suo intento fosse quello di difendere i propri familiari. Insomma, da Foligno sembra proprio che ci sia la volontà da parte della questura di prendersi del tempo prima di emettere un eventuale daspo. A proposito di tale misura, poi, non è detto che questa, una volta comminata, vieti al cavaliere di gareggiare.

Sembra, infatti, che il daspo non possa inibire l’attività lavorativa del soggetto cui è destinato e, essendo Innocenzi un cavaliere professionista, la giurisprudenza in materia è piuttosto elastica. Al momento, dunque, il pericolo di non vederlo ad Ascoli sembra scongiurato. Nel frattempo, sono state avviate in prefettura le attività finalizzate allo svolgimento in piena sicurezza, anche per quest’anno, delle due Quintane. Il prefetto Carlo De Rogatis, insieme al questore Vincenzo Massimo Modeo, ha incontrato i rappresentanti del Comune e quelli del consiglio degli anziani per elaborare un piano di sicurezza che si estenderà anche a tutte le manifestazioni collaterali alla rievocazione storica.

Matteo Porfiri