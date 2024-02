Pasticcio Ipsia Guastaferro: "Toppa peggio del buco"

Cresce l’attesa per la risposta che, si presume, la regione Marche stia preparando sul caso ‘Guastaferro’. L’urlo e il furore hanno dilagato in riviera per giorni, per iniziativa di una comunità stanca di non essere valorizzata: prima la minoranza – di centrosinistra – poi la dirigente Marina Marziale, quindi il corpo docente dell’Istituto, cui erano stati assegnati due nuovi indirizzi di studio (‘Meccanica, meccatronica ed energia’ e ‘Elettronica ed elettrotecnica’) revocati a distanza di 17 giorni dalla stessa regione. Il motivo? "Per un principio di uniformità e coerenza – recita l’atto – rispetto a quanto deliberato nelle passate programmazioni della giunta regionale sulle medesime richieste". E il motivo non piace, neanche al sindacato. Così scrive Enzo Di Vita, segretario generale Flc di Ascoli e Fermo: "Il fatto che la giunta Acquaroli, nel giro di neppure venti giorni, sia tornata sui propri passi per negare quello che prima aveva affermato, è ulteriore dimostrazione di quello che la Flc e la Cgil delle Marche sostengono da settembre: la totale mancanza di una visione strategica e di insieme. Va inoltre sottolineato che, sicura dell’istituzione dei due nuovi indirizzi per l’anno scolastico 2024/25, la comunità scolastica del ‘Guastaferro’, su questa certezza ha costruito la propria azione di orientamento in vista delle iscrizioni: il dietrofront della giunta regionale è irrispettoso del lavoro svolto dalla dirigente Marziali, dai docenti e dal personale Ata dell’Istituto, ma anche delle scelte effettuate dalle famiglie: a tutti loro esprimo la nostra solidarietà. Ritengo, infine, che questo pasticcio rappresenti un’occasione persa per tutta la città di San Benedetto e il territorio che avrebbero potuto arricchirsi di un importante e utile percorso di formazione". Parole dure che si sommano alla già corposa mole di rimostranze inviate da San Benedetto. Anche il sindaco Spazzafumo ha espresso "stupore" e "disappunto" nell’apprendere che Palazzo Raffaello ha deciso, il 22 gennaio, di revocare la decisione presa il 5 del medesimo mese. Però sarebbe ora che il vertice comunale ottenesse qualche risposta nel merito. Anche perché Viale De Gasperi gode di un appoggio non indifferente: quello di Sergio Loggi, che ha ricordato, assieme al consigliere delegato Stefano Novelli, come la stessa provincia avesse approvato le richieste del ‘Guastaferro’.

Giuseppe Di Marco