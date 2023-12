Il pasticcio delle ordinanze ad Ascoli: botti vietati, ma solo in centro

Ascoli Piceno, 23 dicembre 2023 – E’ proprio un periodo sfortunato per le "comunicazioni". Non solo Chiara Ferragni vi ha inciampato (per sua affermazione) per la vicenda del panettone non proprio a scopo benefico, ma anche al Comune di Ascoli qualcosa non è andato per il verso giusto in merito alla notizia del divieto di utilizzo di petardi, botti e prodotti pirotecnici di qualsiasi genere in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, "a tutela e salvaguardia del benessere, dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, a tutela e salvaguardia del benessere animale, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché a tutela e salvaguardia del patrimonio immobiliare e architettonico, in tutta l’area del Centro storico cittadino, zona A, come delimitata dal vigente Piano Regolatore".

La cosa singolare, infatti, è che il divieto riguarda soltanto il centro storico cittadino, per cui a Borgo Solestà, Campo Parignano, Porta Maggiore, Monticelli si potranno sparare liberamente giochi pirici, nel rispetto delle leggi in materia, chiaramente. Letta così è come dire che vanno tutelati da rischi all’incolumità solo i cittadini del centro storico, così come cani, gatti e animali in genere che vivono all’interno dei ponti. Nessun problema invece se si turbano i residenti degli altri quartieri compresi gli animali.

Chiaramente l’intenzione non era quella di fare una classificazione fra persone e animali di serie A e serie B: il problema sta nel fatto che l’ordinanza era stata pensata solo per evitare pericoli all’incolumità pubblica e per la salvaguardia dei beni architettonici del centro di Ascoli in concomitanza con la festa dell’ultimo dell’anno in programma in piazza del Popolo. Solo questo aveva originariamente animato il proposito di vietare i giochi pirici, escludendo quindi gli altri quartieri cittadini.

L’errore di comunicazione sta nell’aver richiamato quale motivazione anche l’incolumità e il benessere pubblico e degli animali in generale. Per cui, salvo modifiche, in base all’ordinanza comunale del 19 dicembre scorso, vige il divieto assoluto dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 6 dell’1 gennaio di accensione, lancio ed esplosione di petardi, mortaretti, botti e prodotti esplodenti in genere, giochi pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo. Ma il divieto vale solo nel centro storico di Ascoli. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative.