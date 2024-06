Pasticcio Samb, è scoppiato il caso Sbaffo

Si complica il trasferimento di Alessandro Sbaffo alla Samb. Una voce che è iniziata a circolare nella mattina di ieri. Sulla trattativa e sull’accordo raggiunto e annunciato giovedì scorso tra il Re Leone ed il club del Riviera delle Palme, è intervenuta, infatti, con una nota stampa la Recanatese. C’è una norma contrattuale che impedisce lo svincolo automatico del calciatore e su cui si poggiano i rilievi evidenziati dal sodalizio leopardiano. "Leggiamo di trattative, trasferimenti, acquisti, cessioni... In base alle norme federali il capitano Alessandro Sbaffo è vincolato alla Recanatese fino al 30 giugno 2025, avendo sottoscritto un accordo biennale. Le norme federali stabiliscono infatti che, in caso di retrocessione, decade il contratto da professionista ma resta in piedi il vincolo che viene meno solo nel caso in cui il calciatore rimanga in un club professionistico. Se scende tra i dilettanti, può farlo soltanto se la società con cui è contrattualizzato cede le prestazioni. Possono sembrare tecnicismi per i non addetti ai lavori, sono regole semplici e basilari per i dirigenti di società di calcio. La Recanatese ha sempre cercato di agire in modo corretto e trasparente e continuerà a farlo tutelando il suo buon nome”. L’articolo 117 comma 5 del Noif è eloquente. "La risoluzione del contratto con un calciatore professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista". Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi– stipulando apposito contratto– per altre Società delle Leghe Professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabilite per le cessioni di contratto”. La situazione che si è creata con Sbaffo conferma ancora una volta la necessità di avere specifiche figure di riferimento nel club che conoscano a menadito leggi, leggine e regolamenti. Con ogni probabilità, comunque, alla fine si troverà una soluzione con Sbaffo che vestirà la maglia della Samb e indosserà anche la fascia di capitano. Ma di certo il club del Riviera delle Palme non ci fa una bella figura, anzi.

Benedetto Marinangeli