Pastore abruzzese sui binari: travolto da un treno

Travolto e ucciso da un treno uno dei due cani pastori abruzzesi che ieri mattina erano stati avvistati sui binari della linea ferroviaria Adriatica, fra Porto d’Ascoli e San Benedetto. Le forze dell’ordine, avvertite dai residenti che vedevano i due cani sui binari, non hanno fatto in tempo a salvarli entrambi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, gli agenti della Polfer e poi il veterinario dell’AST, ma all’altezza di via Trento uno dei due cani è stato trovato agonizzante, dilaniato da un treno in transito e nulla ha potuto fare il personale veterinario. Il pastore abruzzese è morto poco dopo, mentre il compagno, quando ha visto arrivare i soccorritori, se l’è data a gambe facendo perdere le sue tracce. Si tratterebbe della stessa coppia di cani che aveva creato problemi alla viabilità nel tratto finale dell’Ascoli Mare nella mattina di martedì scorso. Scattato l’allarme da parte degli automobilisti, i cani sono stati bloccati e poi condotti fuori dalla carreggiata. Ieri mattina, invece, sarebbero entrati a nord della stazione di Porto d’Ascoli, diretti verso San Benedetto. Il traffico ferroviario non è stato bloccato ed i soccorritori non hanno fatto in tempo ad allontanarli dai binari, tanto che uno dei due è stato travolto da un treno ed è morto. Secondo le prime informazioni l’animale non sarebbe dotato di micro chip, ma sono in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie.

Ma. Ie.