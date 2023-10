Patanè al cinecircolo

Ospite speciale al cinecircolo di Monticelli, stasera, alle 21, in occasione della proiezione di ‘Ti mangio il cuore’, film del 2022 di Pippo Mezzapesa con protagonisti la cantante Elodie e Francesco Patanè. Quest’ultimo sarà presente in sala. Patanè è uno dei più grandi talenti emergenti della scena cinematografica italiana, che dopo lo straordinario debutto da protagonista ne ‘Il cattivo poeta’ al fianco di Sergio Castellitto, dà un’ulteriore prova della sua bravura nel complesso ruolo di Andrea Malatesta. Nel film di Mezzapesa, Patanè vive con la cantante Elodie (Marilena Camporeale) l’appassionata e maledetta storia d’amore, un dramma sullo sfondo di una Puglia in bianco e nero. Il film accolto con grande favore al festival di Venezia 2022 è stato campione d’incassi al botteghino. Patanè è già stato ad Ascoli nell’agosto 2021 in occasione della rassegna di Cinema sotto le torri quando fu proiettato ‘Il cattivo poeta’.