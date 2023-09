Patrono con Lido degli Aranci

Sarà l’associazione Lido degli Aranci di Grottammare ad affiancare il Comitato Organizzatore per la "Festa del Patrono di San Benedetto Martire", per quanto riguarda le manifestazioni collaterali a quelle religiose e civili. Il calendario è stato già definito, il 13 ottobre in piazza Bice Piacentini, alle 19, vi sarà lo spettacolo di Alberto Caiazza, grande rumorista a livello nazionale e Piero Massimo Macchini, attore e fantasista della grande comicità. Il 14 ottobre, invece, sempre alle 19, tanta comicità con Carmine Faraco, l’uomo dei pekkè. Dal 13 al 15, tre pomeriggi di animazione per i più piccoli con "Bimbi in festa", magia, giochi, artisti di strada. La Lido degli Arancia, intanto annuncia la riconferma degli appuntamenti storici che annualmente porta in scena nella città di Grottammare. Il primo in programma, per il 18 novembre "LLegrotte’s Talent", la serata dedicata ai talenti grottammaresi, ottava edizione.