Pattinaggio artistico a rotelle, torna il festival a San Benedetto

L’associazione sportiva dilettantistica ’Diavoli Verde Rosa’ di San Benedetto, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, torna ad organizzare il ’19° Festival Internazionale del Pattinaggio Artistico a rotelle’, che si svolgerà al Palasport ’B. Speca’ domenica 28 gennaio, con inizio alle ore 16, con ingresso gratuito. Come accaduto nel passato, presenterà lo spettacolo Luca Sestili e scenderanno in pista i Campioni Italiani, Europei e Mondiali del singolo e della coppia, insieme ai piccoli e grandi gruppi di pattinaggio spettacolo. Saranno numerose, le star della manifestazione: i pluri campioni del Mondo specialità Coppia Artistico Alice Esposito e Federico Rossi, la campionessa del Mondo specialità singolo Giada Luppi, il campione europeo e vice campione mondiale Pierluca Tocco, ’show man’ del pattinaggio, che si distingue per le sue performance sempre originali e apprezzate dal pubblico. Ci saranno anche il pluricampione europeo di Coppia Artistico Alessandro Fratalocchi, della Diavoli Verde Rosa, che si esibirà in coppia sia con la pluri campionessa del Mondo Laura Marzocchini che con Cecilia Pizzagalli, Performer e vincitrice della Coppa delle Nazioni, il pluricampione d’Italia e bronzo alla Coppa Europa 2023 Kevin Bovara. "Lo spettacolo sarà valorizzato dalla proiezione di immagini su ledwall e su maxi schermo, inoltre verrà migliorato ulteriormente l’addobbo del palasport, per creare una cornice ancora più suggestiva per le performance degli atleti. Il Festival del Pattinaggio Artistico ha come scopo la diffusione della disciplina del pattinaggio artistico a rotelle in tutte le sue specialità; infatti parteciperanno anche numerosi gruppi spettacolo", afferma la presidente Anna Maria Laghi. La Diavoli Verde Rosa, squadra organizzatrice, presenterà il gruppo ’Queen Medley’, composto da 50 elementi, con la partecipazione di Kevin Bovara nelle vesti di Freddie Mercury. Il Festival si concluderà con una coreografia originale e spettacolare a cui prenderanno parte tutti gli atleti, intitolata ’Music’. L’obiettivo è quello di mostrare al pubblico presente la straordinaria capacità di trasmettere emozioni che è propria di questo sport, in uno sfavillante scintillio di paillettes e con originali coreografie. Tutti i bambini che assisteranno allo spettacolo, inoltre, avranno diritto a una lezione gratuita, previa comunicazione telefonica al 3288999320 (Ivan), 3296336693 (Anna Maria) nei giorni successivi allo spettacolo. Info www.diavoliverderosa.it.

Stefania Mezzina