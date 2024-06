Pattinaggio artistico, torna il memorial per Colonnella

La società sportiva Diavoli Rosso Blu di Grottammare, con il patrocinio del comune di Monteprandone e dell’ente UISP, con la collaborazione della Roller Cento di Monteprandone organizza la decima edizione del trofeo promozionale di pattinaggio artistico ’Quelli che… Il pattinaggio’ memorial Giancamillo Colonnella. E’ un evento voluto e realizzato per coinvolgere bambini e ragazzi di tutte le età, che hanno partecipato già a qualche prima competizione, ma anche e soprattutto per quegli atleti alle prime armi, che pattinano da poco tempo. Sarà come sempre una grande festa che quest’anno vedrà la partecipazione di circa 250 atleti provenienti da tutta la regione Marche, appartenenti alle associazioni: Diavoli Rosso Blu (Grottammare), Roller Cento (Monteprandone), Marca Skating (Fermo), Roller Dream (Ascoli Piceno), CR Don Bosco (Porto San Giorgio), Ancona Skating (Ancona), CEM Pesaro (Pesaro). Ogni atleta si esibirà singolarmente e verrà premiato con un trofeo ricordo dell’evento. Sarà presente anche uno stand gastronomico.