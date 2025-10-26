Pattinaggio e cielo stellato: ’Christmas Village’

Una pista di pattinaggio attorno alla fontana di piazza Giorgini, con sedute e stand in stile baita a perimetrare il percorso ludico: è questa l’attrazione principale del Christmas Village che il comune ha intenzione di realizzare in centro per tutto il periodo delle festività, circa 40 giorni in cui la riviera si rifarà il look per attrarre turisti in città e invitare i cittadini a frequentare i luoghi chiave di San Benedetto. In comune, insomma, non si parla solo di luminarie, anzi: il vertice di Viale De Gasperi vorrebbe puntare soprattutto su un pubblico familiare, attirato da una delle presenze più amate del periodo natalizio. La pista, che in tal senso circoscriverebbe la rotonda, fungerebbe da elemento catalizzatore da inizio dicembre a metà gennaio.

Inizialmente si era pensato anche di portare casette in legno anche lungo viale Buozzi, con ritratti di scene tipiche di San Benedetto tra una postazione e l’altra, in cui farsi foto. La verità però è che le cose a cui pensare sono tante, e il budget a disposizione verrà destinato alle installazioni principali. Niente è ancora stato deciso in via definitiva: i dettagli del progetto, in via di perfezionamento, verranno discussi nella riunione di giunta di giovedì prossimo. Tutto ciò senza trascurare le luminarie: l’idea, al momento, è di fare un ‘cielo stellato’ per tutta l’isola pedonale, da viale Secondo Moretti a piazza Giorgini, viale Buozzi, viale Colombo e via Pasqualini, per una superficie totale di circa 12.500 metri quadrati di luminarie.

Il comune investirà di tasca propria 80mila euro, ai quali si aggiungeranno le risorse delle sponsorizzazioni e dei contributi offerti dagli esercenti. L’obiettivo è arrivare a un tesoretto vicino a quello dell’anno scorso – 150mila euro – ma molto dipenderà dal pensiero e dall’umore dei tanti commercianti. Le luminarie, comunque, dovrebbero essere inaugurate tra il 28 e il 29 novembre e rimanere, approssimativamente, fino alla prima decade di gennaio.

Tanti i progetti discussi in comune nelle ultime settimane: uno di questi riguardava, ad esempio, la creazione di un ‘passaporto turistico’, con caselle da timbrare dopo ogni visita ai luoghi impreziositi dalle luminarie. Timbrata ogni casella, al visitatore sarebbe stato dato un biglietto per partecipare a una lotteria. Il vincitore o i vincitori avrebbero avuto diritto a un buono spesa da utilizzare in negozi convenzionati con l’ente. Per concretizzare questa iniziativa, però, sarebbe rimasto poco tempo.

Giuseppe Di Marco