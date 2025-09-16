Pattinaggio, medaglia d’oro per Voltattorni

Giacomo Voltattorni, atleta della Diavoli Verde Rosa di San Benedetto del Tronto, vince l’oro al Trofeo Nazionale (Zona Centro – Sud) che si è tenuto dal 12 al 14 settembre presso il Palapansini di Giovinazzo, in provincia di Bari. Allenato da Ivan Bovara, il pattinatore, Campione Regionale in carica nella categoria ’Allievi Regionali C’, conquista così anche il massimo riconoscimento federale in questa categoria, che prevede l’assegnazione di due titoli, uno per la Zona Nord e uno per la Zona Centro Sud.

"Mi congratulo con Giacomo e con tutti gli atleti del gruppo agonistico della Diavoli Verde Rosa, che con i loro risultati stanno tenendo alto il nome di San Benedetto del Tronto, – afferma il presidente Anna Maria Laghi – prossimo importante appuntamento Federale Nazionale sarà il ’Trofeo delle Regioni’, gara riservata ai migliori tre atleti delle categorie giovanissimi ed esordienti di ogni regione, che si svolgerà a Massa dal 18 al 21 settembre. Ulteriore bella notizie per la realtà sportiva sambenedettese e per il territorio, è che Eleonora Rossini, Campionessa Regionale Free Skating e Beatrice Girolami, Campionessa Regionale di Solo Dance e Vice Campionessa Regionale di Free Skating, sono state convocate per rappresentare le Marche nella categoria ’Esordienti A’, all’importante competizione che rappresenta il Campionato Italiano delle Categorie Giovanili.

"Si ricorda che presso la pista ’F. Panfili’ è possibile fare delle prove gratuite di pattinaggio artistico il martedì e giovedì dalle 17 alle 18 (info: Ivan Bovara 3288999320)", conclude il presidente della Diavoli Verde Rosa Anna Maria Laghi.

Stefania Mezzina