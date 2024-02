Pattinaggio, sarà show in riviera. Prima volta per il campionato Uisp

Saranno numerose, le società che parteciperanno al Campionato Provinciale Uisp di pattinaggio artistico, per la prima volta in programma a San Benedetto. Domenica 25 febbraio, dalle 8.30 alle 21 presso il Palazzetto dello Sport Bernardo Speca, sarà una giornata per il grande pattinaggio, con la presenza di oltre 120 atleti, divisi per 45 categorie, da un’età compresa dagli 8 ai 20 anni, che si esibiranno in cinque diversi tipi di specialità: Solo Dance, Livelli, Formule, Coppia Artistico e Categorie. E’ grande, perché si tratta della prima volta che l’evento sportivo si svolge in provincia di Ascoli, essendosi sempre tenuto a Campofilone, la soddisfazion nell’annunciare l’evento, nella sala consiliare del comune, da parte dei vertici del Comitato Uisp di Ascoli Piceno, il presidente Daniel Ficcadenti, con il Segretario generale Elio Costantini, l’Assessore allo sport Cinzia Campanelli: con loro Ivan Bovara della Diavoli Verde Rosa di San Benedetto e Sara Straccia della Roller Cento di Monteprandone, due rappresentanti delle otto associazioni sportive che parteciperanno. "Parteciperanno le società Diavoli Rosso Blu, Diavoli Verde Rosa, Lama Skating, Roller Cento, Roller Dream, Angel’s Skating e due della provincia di Fermo: Don Bosco e Marca Skating – ha detto il presidente Matricardi - Il Comitato Uisp di Ascoli Piceno è orgoglioso di organizzare questo evento e ringrazia l’Amministrazione Comunale per il patrocinio e per la vicinanza, in particolar modo l’Assessore Cinzia Campanelli per la collaborazione e l’interesse dimostrato a quest’evento e il Comitato Uisp di Fermo per la sinergia messa in campo, ringraziamo le società per la sinergia dimostrata e tutti gli atleti che parteciperanno a questa bellissima ma complessa giornata di sport".

Per l’assessore Campanelli "è un onore concedere il Palasport per una manifestazione di questo genere, perché si usa lo sport per fare territorio. Stiamo pensando di mettere mano alla struttura; si tratta di un impianto importante e merita una ristrutturazione, per poter ospitare eventi del genere". "Nella provincia di Ascoli non ci sono palazzetti pattinabili; con Ivan Bovara abbiamo provato a San Benedetto e verificato la possibilità attuale di poter organizzare al Palasport. Speriamo presto di poter allestire anche un Campionato promozionale primi passi", ha aggiungo Elio Costantini. Stefania Mezzina