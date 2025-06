Patto con la Guardia nazionale ambientale: servizio di vigilanza per difendere la natura

Il comune di Monteprandone ha firmato la convenzione con la Guardia Nazionale Ambientale (Gna), direzione regionale delle Marche, tramite il dirigente provinciale di Ascoli, Silvano Marini, per istituire un servizio di vigilanza mirato a difendere la natura e la salute dei cittadini. L’Associazione svolgerà il servizio con almeno due guardie ecologiche per 10 turni al mese di due ore ciascuna ed opererà sotto il coordinamento della polizia locale, in particolare quando si tratta di sanzioni per reati ambientali. Nel mirino, ovviamente, ci saranno gli scarichi abusivi sul territorio, animali da affezione tenuti o condotti nel mancato rispetto delle normative, conferimenti errati di rifiuti e via dicendo. Insomma, si tratta di affiancare il personale della polizia locale che spesso non riesce a coprire con il proprio personale tutti i servizi di competenza sul vasto territorio. La convenzione è per 6 mesi prolungabile per ulteriori 12.