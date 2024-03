"Patto con Meding Group, sicurezza sul lavoro per le nostre aziende"

Saranno illustrati subito dopo Pasqua i risultati dello studio sullo stato del Piceno Consind svolto dall’Università Politenica delle Marche, incaricata di progettare un programma di sviluppo della Zona Industriale e del Consorzio, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e Confindustria di Ascoli. Le indiscrezioni confermano il quadro paventato lo scorso gennaio dal sindaco Fioravanti e dal presidente di Confindustria Ferraioli che hanno riferito di una grave situazione economica di cui i soci, comuni ed Provincia, dovranno farsi carico. Nel frattempo, però, l’attività nella sede in zona industriale del Consind prosegue e ieri il presidente Domenico Procaccini ha annunciato un accordo raggiunto con Meding Group, riguardante salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. "E’ uno dei quattro ambiti in cui la nostra Agenzia di Sviluppo ci sta muovendo: efficientamento energetico, supporto finanziario, inclusione e accessibilità e, appunto, medicina e sicurezza nel lavoro" ha detto Procaccini annunciando anche l’accordo "con la Banca del Mezzogiorno (ex Banca di Bari), il cui capitale è riconducibile al 95% a Mediocredito" per l’ambito finanziario. "Al di là di quanto viene detto all’esterno, al Consorzio lavoriamo e faremo ulteriori iniziative. Si tratta di servizi in favore di tutte le aziende e non una sola parte, e per i soci Comuni e Provincia. Il nostro Suap cura 55 Comuni fra Ascoli e Fermo e rilascia titoli unici, una responsabilità che molti Comuni non si accollano".

Si lavora anche al bando digitalizzazione. "Abbiamo presentato un progetto; inizieremo con 10/12 Comuni, ma questo numero crescerà, così come è accaduto per il Suap" ha detto ancora il presidente di Piceno Consind. Meding Group offrirà a prezzi convenzionati servizi riguardanti la medicina del lavoro e la sicurezza. "Siamo strutturati per dare supporto alle imprese che hanno l’opportunità di avere un unico interlocutore che fornisce servizi utilizzando 5 cliniche mobili, alle quali se ne aggiungerà presto una nuova di 12 metri" ha spiegato Antonio Persano che ha fondato il gruppo nel 2008 insieme a Gianni Corradetti con la prima sede a Castel di Lama; ora la base è a Monteprandone nell’immobile ex Asteria. "Fra i nostri 10.000 clienti in Marche, Umbria, Abruzzo e Molise annoveriamo realtà importanti come Pfizer, Barilla, Conad e il Gruppo Gabrielli, ma il nostro welfare aziendale è concepito per aziende di tutte le dimensioni e contempla anche pacchetti salute riguardanti la prevenzione per la tiroide per le donne e la prostata per gli uomini".

Peppe Ercoli