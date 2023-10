Patto di vicinato, il sindaco invita i cittadini

Negli incontri tra amministrazione e cittadini che si stanno tenendo in questo periodo a Grottammare, il sindaco, al termine dell’incontro, invita i partecipanti ad aderire al patto di vicinato, alla Protezione civile e al patto di collaborazione. Cos’è un patto di collaborazione lo spiega il consigliere delegato alla partecipazione, Marco Tamburro. "si tratta dell’accordo attraverso il quale uno o più cittadini attivi e un soggetto pubblico definiscono i termini della collaborazione per la cura di beni comuni materiali e immateriali. In particolare, il Patto individua il bene comune, gli obiettivi del Patto, l’interesse generale da tutelare, le capacità, le competenze, le risorse dei sottoscrittori, la durata del Patto e le responsabilità". Chiunque interessato può contattare il Comune è proporre di collaborare alla co-gestione di un qualsiasi servizio compatibile con la regolamentazione prevista. "L’adozione di un regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni – aggiunge Tamburro - va visto in un’ottica di economia civile oltre che, in linea con altre amministrazioni italiane, come naturale esito dei percorsi partecipativi".