L’Unione dei Comuni ha approvato ‘Il Patto per la lettura nel territorio dell’ATS23’. "Il diritto all’istruzione e alla cultura sono diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti, e, come tali, devono essere assicurati indipendentemente da qualsiasi condizione personale". E’ quanto sostiene la diffusione del progetto attraverso le attività delle biblioteche comunali e scolastiche. L’impegno è quello di sostenere la diffusione del progetto attraverso le attività della biblioteche comunali e scolastiche; favorire la promozione del progetto attraverso i piani di arricchimento dell’offerta formativa nelle politiche educative delle scuole; promuovere il progetto nell’ambito delle politiche sociali per minori e famiglie; promuovere azioni e iniziative proprie nel quadro generale dei progetti comunemente concordati.

Il 15 giugno ci sarà la prima iniziativa con Francesca Archipinto direttrice della Casa Editrice di Babalibri dove saranno coinvolti bambini e famiglie.