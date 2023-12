Patto per la sicurezza: ok ai video

Sicurezza e videosorveglianza: comune e forze dell’ordine stanno per firmare il tanto atteso protocollo d’intesa per fare in modo che le riprese dei varchi siano fruibili da parte delle autorità. È quanto confermato da poco dal sindaco Antonio Spazzafumo, visto che la faccenda era stata discussa nell’ultimo question time e poi in una recentissima commissione sicurezza. "A febbraio – ha detto il primo cittadino in sala consiliare – abbiamo già approvato un progetto di videosorveglianza con varchi in grado di leggere le targhe grazie alle nuove tecnologie: un sistema per il quale è stato già predisposto un protocollo d’intesa con le forze dell’ordine, che prevede la condivisione delle immagini con la Questura e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli. A fine marzo ho inviato il protocollo al Prefetto, che ad ottobre con propria nota ha definito ‘esaustivo’ il progetto, chiarendo che i singoli accordi andranno stati stipulati con le singole forze dell’ordine. Gli uffici comunali hanno quindi inviato il documento a Polizia e Carabinieri, per concordare il testo definitivo".

Redatto il documento finale, si procederà con la stipula e quindi le immagini potranno essere utilizzate anche dai tutori dell’ordine. Sviluppi questi che trovano il favore di Fratelli d’Italia, in primis di Nicolò Bagalini, che ha seguito direttamente tutto il percorso: "La sicurezza è un argomento molto sentito dai cittadini di San Benedetto – ha commentato il consigliere di minoranza – per migliorarla sono necessarie azioni preventive e organizzative frutto della collaborazione fra tutti gli attori coinvolti. Ultimamente si sono verificati nuovi episodi di criminalità e pertanto la problematica non è più rinviabile. Molti comuni hanno già sottoscritto patti con le forze dell’ordine per permettere loro di accedere alle immagini catturate con il sistema di videosorveglianza: è ora che anche San Benedetto si doti del suo protocollo d’intesa". Sono in molti a chiedere, oltretutto, l’aumento del parco videocamere: soprattutto alcuni direttivi dei comitati di quartiere, che vorrebbero maggiore controllo nei parchi pubblici nelle ore buie. Ma nei giorni scorsi non si è parlato solo di videosorveglianza. Entro i primi di gennaio, infatti, anche la Polizia Municipale dovrebbe approdare nella nuova sede di piazza Kolbe: il piano terra della palazzina che dà sulla Strada statale 16 è stato messo a punto e ora, per renderlo operativo, bisognerà posizionare solamente gli arredi acquistati.

Giuseppe Di Marco