Patto sul mondo del lavoro

Fare rete condividendo tutte le informazioni necessarie per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. È questo lo scopo dell’accordo di programma firmato martedì mattina nella sala De Carolis-Ferri tra comune, ambito territoriale XXII, centro per l’impiego e le agenzie per il lavoro presenti sul territorio. Offrire una prospettiva di vita ai giovani costituisce indubbiamente il fattore determinante per combattere lo spopolamento della città e la fuga dei cervelli. "Parliamo di un progetto importante finalizzato ad incrociare il maggior numero di dati per riuscire ad avere una panoramica precisa e rendere più efficace azione pubblica e privata – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Inoltre l’altro importante è costituito dalla possibilità di non far andare via i ragazzi offrendo loro salute e lavoro. In questo pensiamo che sia necessario lavorare tutti insieme per fornire questo genere di risposte. Vogliamo far tornare i giovani in città. Personalmente conosco tanti talenti che sono stati costretti a partire per riuscire a creare una propria prospettiva di vita. Va fatta una comunicazione esterna del territorio in ambito lavorativo. Così facendo riusciremo ad essere attrattivi anche per i nuovi residenti". Dello stesso avviso l’assessore Massimiliano Brugni che aggiunge: "Attraverso un lavoro di squadra siamo riusciti a concretizzare il tutto. Oggi è un po’ cambiato l’approccio delle persone verso il mondo del lavoro. C’è necessità di cercare impiego e auspichiamo che si possano creare tante opportunità perché dalla mancanza di lavoro nascono molte problematiche".

In questa precisa direzione andrà il salone di orientamento al mondo del lavoro, allestito nella bottega del terzo settore di corso Trento e Trieste, rappresentata per l’occasione da Roberto Paoletti, nelle giornate del 10, 11 e 12 ottobre. Un momento dove incrociare domanda e offerta tra i protagonisti giusti. Prezioso il supporto fornito anche da ambito territoriale XXII, sempre impegnato nella ricerca di soluzioni utili per la comunità.

