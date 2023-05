Patto tra Explora Gesi e Cotuge: "Cooperazione internazionale"

La sinergia nata tra Cotuge Monti Gemelli e associazione Explora Gesi ha favorito la spedizione effettuata in Himalaya nel recente aprile 2023. La consegna della targa ‘Explora i Monti Gemelli’ avvenuta al rifugio Josef Phurba (3.700 metri) di Beding, nella Rolwaling Himal, ha avuto l’obiettivo di favorire il gemellaggio dei popoli delle terre alte con la volontà di avviare una cooperazione di carattere internazionale. "Ringrazio il lavoro fatto dalla squadra guide Explora capitanata dal presidente Davide Peluzzi – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Questo è un gemellaggio tra i popoli che ho fortemente voluto come presidente del Cotuge. Vogliamo avviare un’importante cooperazione internazionale tra la nostra fantastica montagna e il panorama mozzafiato dell’Himalaya". La sinergia continuerà con altre due tipi particolari di azioni. La prima vedrà la realizzazione di un campo base sui Monti Gemelli e un corso formativo della durata di 100 ore che sarà sviluppato da Turismo spedizioni internazionali, prima realtà formativa in Italia per un percorso propedeutico alle spedizioni internazionali. La seconda iniziativa in programma sarà invece la valorizzazione dei Monti Gemelli sul Kilimanjaro nel 2024, quando sarà programmata una nuova spedizione. "La presenza di Cotuge ed Explora alla fiera tipicità di marzo 2023 ci ha permesso di istaurare un rapporto con l’ambasciatore della Repubblica Unita di Tanzania Mahmoud Thabit Kombo – aggiunge Davide Peluzzi, presidente di Explora Gesi –. Abbiamo potuto siglare un accordo con la presidente Zainab Ansell delle guide Zara della Tanzania. Tale accordo è la premessa per la spedizione 2024 che avrà lo scopo di avviare il prossimo gemellaggio dei popoli delle terre alte dei Monti Gemelli e del Kilimanjaro".

mas.mar.