Patto tra i Pronto soccorso "Noi, dalla stessa parte"

Il personale del 118 e del Pronto soccorso di Ascoli ed il personale della Potes e del Pronto soccorso di San Benedetto si sono incontrati a cena a metà strada, presso il ristorante Morrice. E’ la prima volta che accade ed ha più di un significato. L’iniziativa è stata organizzata da Gabriella Narcisi, Giordano Ciminari, Stefano Cannella e Franco De Angelis. Erano presenti autisti, operatori radio, infermieri, medici e Oss dei due Pronto soccorso e del 118 di Ascoli e San Benedetto, unitamente ai coordinatori delle due unità operative. "Dopo l’emergenza Covid che ci ha visti tutti in prima linea, senza dimenticare i reparti – affermano gli organizzatori – questo incontro conviviale è stato fortemente voluto ed è stato bellissimo, grazie anche all’animazione di Gigi Coccia. Unire queste due bellissime realtà era da anni che avevamo in mente di farlo e speriamo che sia la prima di una lunga serie, poiché è indispensabile fare squadra per ottenere risultati. Auspichiamo che anche i vertici dell’Ast e della Regione Marche si rendano conto che hanno a disposizione due efficienti unità operative come 118 e Pronto soccorso". Durante la cena sono stati ricordati i momenti più bui della pandemia, le paure e le speranze che serpeggiavano tra gli operatori che hanno affrontato la battaglia in prima linea senza risparmiarsi e talvolta costretti all’isolamento per non esporre a rischi infezione i propri familiari. Momenti difficili che fra una canzone e una buona pietanza sono riaffiorati in tutta la loro aggressività. Un pensiero importante e positivo è emerso durante la serata, che è ora di lasciare da parte ogni campanilismo, che la prevenzione, la salute e il soccorso dei cittadini non hanno confini o territori: ’L’unione fa la forza’.

Marcello Iezzi