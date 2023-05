Patto tra Montalto e General Lagos

Il sindaco di Montalto Marche e il primo cittadino del Comune di General Lagos, in Argentina, hanno firmato una lettera di intenti che prevede di promuovere e appoggiare lo sviluppo economico, turistico, culturale e sociale delle rispettive comunità, in vista di un futuro gemellaggio. In visita a Montalto una delegazione della Città di General Lagos, capeggiata dal sindaco Esteban O. Ferri, il cui bisnonno era originario proprio di Montalto. "Molti degli abitanti di General Lagos sono originari della nostra zona – ha affermato il sindaco Daniel Matricardi - Se i nostri avi sono partiti da Montalto nel corso dei secoli per cercare fortuna in Argentina, oggi i rappresentanti dei loro discendenti sono tornati a Montalto per siglare questo importante accordo con il nostro paese. Guardiamo con speranza al 2024, denominato a livello nazionale "l’anno del turismo delle radici".