Paura al Pronto Soccorso per una bimba La piccola di pochi mesi trasportata al Salesi

Soccorsa nella notte una bambina di pochi mesi che dal Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Salesi di Ancona. Ben oltre dopo la notte fra martedì e mercoledì i genitori, sambenedettesi, si sono accorti che la piccolina non rispondeva più agli stimoli, per cui hanno chiesto aiuto al 118 che ha inviato un equipaggio della Potes. I sanitari, compresa la gravità del caso, hanno trasportato la neonata al Pronto soccorso, dove i medici l’hanno sottoposta ad accertamenti diagnostici urgenti che hanno rilevato delle complicazioni di un certo rilievo. A quel punto la centrale operativa del 118, erano già quasi le tre, ha fatto decollare l’Eliambulanza che è atterrata nella piazzola di zona Ragnola, dov’è avvenuto il rendez vous con l’ambulanza dell’ospedale, che aveva a bordo la piccolina già intubata per facilitarne la respirazione e la messa in sicurezza per il trasporto.