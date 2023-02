Paura in strada: 4 pedoni travolti in pochi giorni

Quattro investimenti stradali in pochi giorni, tre dei quali lungo la strada Salaria. L’ultimo in ordine di tempo a Colli, domenica sera, intorno alle 18.30. Un uomo di 85 anni è stato investito da un furgone, sembra mentre transitava sul marciapiede. Sul posto i carabinieri di Castel di Lama, che hanno raccolto gli elementi per ricostruire l’esatta dinamica. L’83enne è caduto rovinosamente a terra. Subito l’autista del furgone si è fermato per prestare soccorso, sul posto è intervenuta un’ambulanza del Potes di Offida, che visti i traumi ha allertato l’eliambulanza, che è arrivata negli impianti sportivi di Colli, predisposti per gli atterraggi notturni e ha trasportato l’uomo al trauma center dell’ospedale Torrette di Ancona. L’83enne non è in pericolo di vita. I diversi investimenti rappresentano un amaro bollettino, che indice una seria riflessione: cosa sta accadendo?

Il primo incidente si è verificato sempre a Colli, ad essere travolto un 80enne, quasi nello stesso punto dell’incidente di domenica sera. L’8 febbraio, tragedia sfiorata a Pagliare, una donna di 45 anni è stata travolta lungo la Salaria, anche in questo caso la 45enne è stata trasportata al Torrette di Ancona, le sue condizioni vanno migliorando. Infine sabato a Castel di Lama, in via Roma, a Chiarini, un 53enne, che camminava lungo il margine destro della strada, è stato investito da un pirata della strada, che è fuggito via, senza prestare soccorso. Una fuga che è durata poco ore. L’auto è stata rintracciata quasi subito dai militari. A quel punto arrivare al guidatore è stato facile. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ascoli, dopo una veloce ed attenta attività investigativa, hanno individuato e arrestato il pirata della strada. Si tratta di un 45enne della costa teramana, già noto alle forze di polizia. Il pirata della strada era fuggito senza prestare soccorso, abbandonando l’uomo ferito riverso a terra sulla strada. A seguito dell’impatto i militari avevano rivenuto diversi frammenti e parti meccaniche dell’auto pirata, che sono state meticolosamente repertate. I carabinieri hanno raccolto anche le testimonianze di persone che avevano assistito all’incidente. La vittima del sinistro era stato subito soccorsa dal personale di un’ambulanza medicalizzata, ma a causa delle gravi lesioni, era stata trasportata in prognosi riservata all’ospedale Torrette di Ancona, grazie ad un elicottero fatto atterrare sull’elisuperficie di Colli del Tronto. Dopo una serie di accertamenti e dopo le prime cure è stata sciolta la prognosi riservata confermandone 30 giorni di malattia. L’uomo alla guida è stato arrestato per lesioni aggravate e fuga dal luogo del sinistro con omissione di soccorso.

Maria Grazia Lappa