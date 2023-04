Paura in via Copernico Un gruppo di cani liberi minaccia gatti e residenti

Un gruppo di cani senza controllo terrorizza residenti e passanti di via Copernico. Situazione assolutamente da non sottovalutare quella che da varie settimane sta destando non poche preoccupazioni nella via situata dietro alla zona commerciale che ospita il noto Bazar dell’Assassino, il discount Penny Market e che vede presente il Children Park, struttura dove è solita la frequentazione di tanti bambini e famiglie per prendere parte a feste, compleanni e momenti conviviali rivolti proprio ai più piccoli. L’ultimo episodio parla di un’aggressiva pitbull, lasciata volutamente libera dai propri proprietari, e che recentemente ha fatto parlare parecchio di sé dando vita ad una vera e propria mattanza di gatti, finiti per essere maciullati o menomati senza colpe tra le voraci fauci del cane.

Chiaramente fino a raggiungere una seguente morte atroce. Proprio il quadrupede insieme ad altri suoi 9 cuccioli, ai quali ha dato la vita, nel tardo pomeriggio e nelle ore serali, viene lasciata libera di circolare liberamente in branco con i suoi piccoli dai propri padroni, vagando tra le auto in sosta e operando una vera e propria caccia in cui le prede diventano altri animali di piccola taglia.

Nello specifico si parla di una ventina di gatti andati incontro ad un destino orribile. Altri cagnolini e i rispettivi padroni invece ono riusciti a scamparla per miracolo dopo essere stati azzannati senza pietà. L’ultimo è stato strappato alla morte dopo un’operazione delicatissima con quasi 70 punti di sutura. A lamentare lo stato delle cose sono stati residenti, commercianti e le associazioni animaliste della zona, purtroppo orami alle prese con il serio problema da qualche tempo. Di ciò che accade in quella zona della città è stato allertato anche il comando della Polizia Municipale che, insieme all’Asur, sta seriamente monitorando la situazione per poi intervenire prontamente.