Paura per un boscaiolo

Un boscaiolo di 32 anni, M. G. residente ad Osimo, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto intorno alle ore 13 di ieri in località Rotella. Il giovane è stato elitrasportato all’ospedale di Ancona in gravi condizioni a seguito dei danni subiti al torace, dov’è stato raggiunto dalla motosega che stava usando e della quale ha perso accidentalmente il controllo. Le condizioni del boscaiolo sono apparse subito preoccupanti. I colleghi di lavoro, che stavano raccogliendo la legna in sua compagnia, hanno dato l’allarme al 118 e sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, i vigili del fuoco di Ascoli, la Potes di Offida e l’equipaggio della Croce Azzurra di Montalto Marche. L’elicottero Icaro 02, giunto sul posto congiuntamente alle squadre di terra, ha fatto scendere con il verricello il Tecnico di Elisoccorso, il Medico Anestesista-Rianimatore e l’Infermiere. Il paziente, una volta stabilizzato e messo sulla barella, è stato portato d’urgenza all’Ospedale di Torrette.