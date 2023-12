Paura sulla provinciale, investito da un’auto: ricoverato 70enne

Un uomo di 70 anni, C.L.G.A., investito da un’auto lungo la provinciale Valmenocchia, in territorio di Massignano, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Ancona in Eliambulanza, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è accaduto nella tarda mattina di ieri, poco prima di mezzogiorno.

Scattato l’allarme, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato un equipaggio della Potes di San Benedetto che ha stabilizzato il paziente in attesa dell’arrivo dell’Eliambulanza che è atterrata in un campo non distante dal luogo del sinistro. Per quanto riguarda i rilievi tecnici dell’incidente è intervenuta una pattuglia del nucleo operativo radio mobile del carabinieri di San Benedetto, che dovrà ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire le eventuali responsabilità. Sul posto anche un equipaggio dei volontari della Croce Azzurra di Ripatransone, che data la vicinanza sono arrivati per primi a portare i soccorsi.