Paura tra gli uliveti. Rogo di sterpaglie alimentato dal vento diventa un incendio

E’ stato piuttosto impegnativo l’intervento che i vigili del fuoco di Ascoli hanno dovuto effettuare nel primo pomeriggio di ieri a Monticelli dove si è sviluppato un incendio che ha tenuto in apprensione sia chi ha operato, sia chi risiede nei dintorni e ha visto svilupparsi fiamme e fumo. Come già accaduto qualche giorno fa, anche stavolta l’incendio è avvenuto a Monticelli alto, in un terreno agricolo. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 15 ed è così scattato l’allarme al centralino della caserma in via del Commercio. Sul posto si sono portate quattro squadre che sono state a lungo impegnate per avere ragione delle fiamme che hanno attecchito circa un ettaro e mezzo di sterpaglie coinvolgendo anche alcune piante di ulivo che erano all’interno dell’area interessata dal rogo.

Un lavoro impegnativo che è stato reso ancora più complicato dalla presenza del vento che ha alimentato le fiamme, con il fronte che si stava allargando pericolosamente. Grazie all’acqua delle autobotti "sparata" su tutta l’area, alla fine i vigili del fuoco di Ascoli hanno avuto ragione del rogo. L’intervento in sé e per sé è durato oltre due ore per quanto riguarda la fase di spegnimento dell’incendio. E’ poi iniziata l’altra operazione, non meno importante, di bonifica dell’area per andare ad individuare tutti i punti più reconditi dove ancora potevano nascondersi fiammelle che, alimentata dall’aria che spirava ieri pomeriggio, avrebbero potuto far ripartire l’incendio. Anche questa fase è stata piuttosto impegnativa. In corso accertamenti per stabilire se ci sono responsabilità nell’innesco dell’incendio. Anche mercoledì scorso c’era stato un altro rogo a Monticelli alto che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Anche in quel caso si è trattato di sterpaglie.

Intanto dell’autunno, grazie alla crisi climatica in atto, nemmeno l’ombra. Preoccupanti le previsioni di 3bmeteo: l’anticiclone africano che imperversa ormai da diversi giorni continuerà a sostare sul Mediterraneo e in Europa centrale portando temperature prettamente estive. Il vero problema è l’assenza di precipitazioni da diversi giorni quando ottobre dovrebbe essere il mese più piovoso in cui si ricaricano gli invasi. Proprio a causa della sicittà non è prudente bruciare sterpaglie in questo autunno che autunno non è.