Pauroso schianto in superstrada Carambola tra le pareti della galleria

Schianto all’alba di ieri all’interno della galleria del Marino, lungo la superstrada Ascoli-Mare tra gli svincoli di Marino e Porta Cartara. Si è trattato di un incidente del tutto autonomo. Il conducente di una Renault Clio, uno straniero di 57 anni, diretto verso ovest, ha perso il controllo della vettura che è sbandata finendo per carambolare fra le pareti del tunnel, abbattendo le protezioni laterali che sono volate lungo la carreggiata. L’automobilista è rimasto contuso, per fortuna non in modo grave, per cui è stato soccorso dal personale del 118 e poi condotto al Pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove i sanitari l’hanno sottoposto agli accertamenti diagnostici per valutare l’entità danni subiti. Per gli accertamenti del caso è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Ascoli che si è occupata anche della viabilità, a quell’ora piuttosto scarsa. I vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli, invece, hanno rimosso le lamine d’acciaio disseminate lungo la strada per assicurare la ripresa della viabilità, dopo i rilievi tecnici del sinistro e la rimozione del veicolo seriamente danneggiato a seguito del severo impatto nella galleria.