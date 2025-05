Pausa estiva, chiudono i cantieri in A14

La notizia dell’imminente conclusione dei cantieri nelle gallerie dell’A14 del tratto Piceno viene accolta positivamente da Confartigianato. "Andrebbe a vantaggio di tutti i lavoratori e andrebbe a risolvere quella che è per noi una vera emergenza – commenta Natascia Troli vice presidente territoriale provinciale Ascoli e Fermo - Un risultato tanto atteso e che ammoderna una delle arterie più importanti della nostra regione e dell’economia del nostro territorio. Quello che è certo è che lo stop ai cantieri, anche lungo i viadotti per il periodo estivo, costituirà un bel ritorno alla normalità, che sarà estremamente vantaggiosa per il turismo e per gli arrivi sul territorio. Se per la bella stagione potremmo godere di un’Autostrada ‘libera’ da disagi, merita attenzione la possibilità di vedere in autunno alcuni lavori di finitura in queste gallerie. A gennaio 2025, infatti, il cronoprogramma annunciato, sulla stampa, da Società Autostrade, parlava di una conclusione dei lavori alla galleria Vinci per il 2026 – continua Troli -: siamo quindi in attesa di una comunicazione ufficiale sullo stato dell’arte". Giorgio Menichelli, Segretario generale di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo, aggiunge: "La Regione ha fatto un ottimo lavoro di mediazione e di contatto, mettendo le Associazioni di categoria sempre al centro dei tavoli e aprendo con loro dialoghi. Ora, la nuova sfida sarà quella della tanto attesa terza corsia: sappiamo che questo iter è particolarmente complicato ma la sicurezza autostradale passa da questa opera".

Ma. Ie.