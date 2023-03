Pavimentazione da rifare, gara da 30mila euro

Per i Comuni con più di 5mila abitanti diventa sempre più difficile gestire le strade statali nei centri abitati, poiché quei tratti urbani non sono più a carico dell’Anas, ma dell’Ente. Mentre nell’attraversamento di Cupra l’Anas, l’anno scorso, ha proceduto al completo rinnovo della pavimentazione stradale, a Grottammare, dall’ingresso nord alla rotatoria sul Tesino, deve provvedere con proprie risorse. Dallo Stato ha ottenuto 60 mila euro per il 2022 e 30 mila per il 2023, a questi l’amministrazione comunale ne ha aggiunti 40 mila del proprio bilancio per mettere a punto un programma di interventi. Parte del lavoro è stato eseguito, ora tocca ad un tratto del nuovo lungomare e ad alcuni tratti più ammalorati della statale Adriatica nel centro urbano, in modo da uniformare il manto a quanto già è stato fatto nella zona nord e in quella a sud della città. La Giunta ha affidato l’incarico alla responsabile dell’area Gestione del Patrimonio, Liliana Ruffini, di dare seguito al progetto redatto dagli uffici da lei coordinati, affinché sia avviata la gara d’appalto per il rifacimento dell’asfalto del valore di 30.770 euro.