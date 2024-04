Pavimentazione di piazza Arringo. Un milione e mezzo di euro per il biglietto da visita della città

Una nuova veste per piazza Arringo che duri (stavolta) almeno 40 o 50 anni. Lo ha annunciato ieri il sindaco Marco Fioravanti. Insieme a piazza del Popolo, si tratta di uno dei luoghi più importanti del centro storico e rappresenta il primo approccio dei turisti con la città. La conclusione dei lavori per la centralissima via Trieste che sarà completamente fruibile in vista del ponte fra il 25 aprile e il Primo Maggio.

La pavimentazione della piazza da tempo evidenzia criticità alle mattonelle, molte delle quali sono rotte e creano situazioni di pericolo per pedoni e ciclisti in particolare. Ma la criticità più seria riguarda il massetto che, di fatto, non c’è. "Per effettuare i lavori – spiega il sindaco – abbiamo ottenuto dalla Regione 1,5 milioni di euro ed è in corso la progettazione insieme all’Agenzia del Demanio nell’ambito di un ragionamento più ampio che riguarda anche piazza Viola e via Pretoriana. La prossima settimana firmeremo la convenzione per la progettazione di piazza Arringo". Fioravanti non si sbilancia sulla tempistica dei lavori, ma l’obiettivo è farcela in due anni, anche perché non si dovrà intervenire sui sottoservizi. "Procederemo a stralci per non creare disagi alla cittadinanza, ai commercianti e ai turisti, tenendo conto anche che piazza Arringo è spazio fondamentale per la Quintana. Il massetto sarà "solido" come quello di via Trieste e la piazza avrà dove transitano le navette e i trenini turistici pietra lavica siciliana in continuità con via Trieste mentre la parte restante, pedonale, sarà in travertino bianco. Fondamentale sarà, comunque, la relazione affidata ad uno strutturista che terrà conto dell’aspetto estetico, ma anche della sicurezza". La gara d’appalto partirà dopo l’estate.

Peppe Ercoli