Pavimento a pezzi e infiltrazioni. Lavori da fare subito al PalaSpeca

Parquet divelto o irregolare, infiltrazioni visibili sulle pareti: i lavori al Palazzetto dello sport ‘Bernardo Speca’ non sono più rinviabili. A testimoniarlo sono le ultime segnalazioni, che peraltro stanno facendo il giro dei social e che quindi hanno suscitato le ire degli utenti. In alcune parti della palestra la pavimentazione è a pezzi, mentre altri punti, quando piove, sono bersagliati dall’acqua che cola dall’alto. D’altronde era stata la stessa assessora Cinzia Campanelli a dire, durante il question time di febbraio, che il PalaSpeca avrebbe avuto bisogno di una riqualificazione. Ma ora è anche chiaro che occorre intervenire urgentemente, visto che nel complesso si recano quotidianamente studenti e membri di associazioni sportive per svolgere le proprie attività. L’ultima segnalazione, a tal proposito, è di Giorgio Mancini (Sinistra Italiana), ma recentemente anche il gruppo di Fratelli d’Italia, e prima ancora Luciana Barlocci, avevano messo in evidenza lo stato delle cose alla struttura di viale dello Sport.

"La sensazione palpabile – scrivono Nicolò Bagalini e Andrea Traini – è che la giunta non abbia alcun interesse per lo sport e per la realizzazione delle opere pubbliche ad esso connesse. La situazione non migliora per quanto concerne il Palazzetto dello sport, per il quale nell’ultimo bilancio di previsione non è stato previsto alcuno stanziamento e dove gli sportivi e le associazioni che lo frequentano sono sul piede di guerra e lanciano l’allarme: lo sport a San Benedetto sta morendo". Quella sul PalaSpeca, comunque, è una protesta trasversale: "Il Palazzetto cade a pezzi – afferma la Barlocci – Ho chiesto più di una volta all’amministrazione come sia possibile far pagare tre volte quello che si paga in altre strutture del genere. Ci si è nascosti dietro l’aumento vertiginoso dei costi energetici. Ma quello che mi irrita di più è che il bando ‘Sport e periferie’ è stato perso due volte: sarebbe stato ragionevole provare ad intercettare fondi per il PalaSpeca e dirottare le risorse finora stanziate per la piscina comunale in opere dedicate a questa struttura". Nell’ultimo question time l’assessora Campanelli disse che per il PalaSpeca, nel bilancio successivo, sarebbero stati stanziati 200mila euro per intervenire sulle palestre, gli spogliatoi e il tetto. Già con il prossimo consuntivo – quindi in primavera – il vertice comunale dovrebbe prevedere accantonamenti. Il problema, però, è che un progetto di riqualificazione ancora non c’è, e quindi ancora non si sa quando potranno partire i lavori.

Giuseppe Di Marco