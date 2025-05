Pavimento in cemento per piazza Dante: parere negativo della soprintendenza

Per rifare il manto di piazza Dante bisogna modificare le disposizioni sui materiali utilizzabili al Paese Alto. È quanto valuta di fare l’amministrazione dopo aver incontrato la Soprintendenza due giorni fa, per discutere la riqualificazione della superficie presente nel ‘vecchio incasato’. Superficie che l’ente rivierasco vorrebbe rifare in cemento stampato, anche se l’altro ieri ha incassato parere negativo. Come fare? L’idea è di cambiare il regolamento per il recupero delle zone urbane intervenendo, nello specifico, nell’ambito dell’antico borgo, inserendo la possibilità di utilizzare, per interventi di riqualificazione, anche il cemento stampato. A quel punto, la modifica approvata in giunta dovrebbe superare il vaglio della provincia ed essere sottoposto all’attenzione della Soprintendenza. Solo una volta incamerato l’eventuale parere positivo si potrebbe procedere con questa tecnica. Al civico 124 di Viale De Gasperi si vogliono evitare interventi eccessivamente invasivi: l’alternativa, infatti, sarebbe di effettuare uno scavo di circa 30 centimetri, posizionare uno strato di massetto, uno di sabbia e, infine, quello superficiale in sampietrino. Tutto ciò avrebbe costi ben più alti del semplice cemento stampato e, soprattutto, implicherebbe ulteriori problemi. Il fatto è che il sottosuolo del Paese Alto è in parte cavo: andando a scavare si potrebbero rinvenire delle grotte e, a quel punto, si dovrebbero programmare e finanziare altri lavori di messa in sicurezza. Con una tecnica più ‘superficiale’ tale problema, quasi certamente, non si porrebbe. La ripavimentazione, d’altronde, è necessaria anche per risolvere i problemi di impermeabilizzazione della piazza. Buone notizie invece per quanto riguarda il centro città: il comune infatti ha ottenuto il nulla osta per posizionare la scultura ‘Takéte’ del maestro Gianfranco Notargiacomo in uno spazio dedicato nel giardino di viale Olindo Pasqualetti. L’opera in acciaio corten e alta all’incirca 5 metri era stata donata dall’artista al comune nell’autunno 2023. A ottobre infatti era stata Brunella Longo, direttrice del Museo d’Arte Contemporanea di Cassino (CaMusAC) a comunicare la volontà di donare alla città una scultura del Notargiacomo. La città rivierasca era stata descritta come destinazione ottimale, dato il prestigio e la ricchezza del parco di sculture contemporanee realizzato.

Giuseppe Di Marco