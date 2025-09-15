"Pazienza ora ha il suo viale". L’omaggio di San Benedetto

Viale delle Tamerici da venerdì è ufficialmente diventato viale Andrea Pazienza. La cerimonia di intitolazione si è svolta in mattinata, alla presenza di autorità e cittadini. "Andrea Pazienza ha finalmente il suo viale a San Benedetto del Tronto. Un impegno preso, una promessa mantenuta" ha dichiarato il sindaco Antonio Spazzafumo durante la scopertura della targa toponomastica. Sull’insegna compare la scritta ’Maestro del fumetto e grande artista contemporaneo’, a ricordo di Andrea Pazienza, nato a San Benedetto nel 1956 e scomparso prematuramente a Montepulciano nel 1988.

Alla cerimonia hanno preso parte anche Michele e Mariella Pazienza, che hanno sottolineato: "Questo è un giorno speciale, che chiude un cerchio e ci riporta in un punto di San Benedetto che ci lega particolarmente ai ricordi di nostro fratello". Fondamentale il ruolo del Circolo dei Sambenedettesi, che attraverso il giornale Lu Campanò lanciò per primo la proposta di intitolare una via al fumettista. Patrizio Patrizi, insieme all’archivista Giuseppe Merlini e al presidente Gino Troli, ha spinto perché la città riconoscesse pubblicamente il suo legame con il ’Paz’.

La direzione artistica è affidata a Maicol & Mirco, pseudonimo dietro cui si cela Michael Rocchetti. Ha annunciato che ogni anno un artista diverso sarà chiamato a reinterpretare l’opera di Pazienza, creando una tradizione che renderà il festival un cantiere creativo permanente. Anche il manifesto della manifestazione porta la sua firma, nel segno dell’irriverenza e della visione che caratterizzavano Pazienza.

Emidio Lattanzi