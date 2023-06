Pazza giostra, occhio ai ribaltoni

Flavio Nardini

Che giorni per la Quintana. Mancano due settimane e ci sono due sestieri che devono reinventarsi completamente. Porta Solestà perde il recordman Innocenzi e, a dirla tutta, la squalifica della Fise dopo i fatti di Foligno ci sta. Stride però la tempistica: la decisione poteva e doveva arrivare prima, subito dopo i provvedimenti arrivati in Umbria per la rissa. Sant’Emidio invece rinuncia allo sfortunato Chicchini e ci sarà da discutere sulle parole del responsabile della pista, Celani, che ha parlato di eccessivo rischio preso dal cavaliere durante le prove. Quella di luglio sarà una giostra aperta a tutti: ovviamente Tufilla e Romana partono favorite ma, con quest’aria che tira, occhio ai ribaltoni.