Pd al veleno, le accuse di Franchi

Una campagna elettorale che comincia tra mille problematiche, quella del Partito Democratico, in vista delle Regionali di settembre. Prima la querelle per i nomi da inserire in lista nel Piceno, che non mettevano d’accordo tutti, poi le tensioni che hanno animato l’assemblea provinciale di lunedì sera. Incontro, questo, che ha proposto le candidature di Francesco Ameli, Fabiola Diomede, Enrico Piergallini e Loredana Emili. Dopo la delusione espressa dal presidente assembleare Umberto Pulcini, pesa come un macigno anche la presa di posizione di Michele Franchi, sindaco di Arquata. "Quanto accaduto è qualcosa di stupefacente – spiega Franchi –. Il sottoscritto, insieme ad altri sei sindaci su nove iscritti al Pd nella provincia di Ascoli, ha condiviso un documento che aveva il duplice scopo di non dividere il Partito e di indicare una strada più facile e logica possibile che non producesse strappi e lacerazioni. Queste, infatti, sarebbero certamente deleterie all’inizio di una campagna elettorale difficile, ma che può vedere il candidato Ricci e il centrosinistra tornare protagonista al governo della Regione. Noi sindaci abbiamo abbracciato tale impostazione perché tutti i giorni facciamo i conti con i problemi reali delle persone e trovare le soluzioni meno divisive rappresenta il nostro metodo di lavoro". Poi la stoccata ad Ameli. "Quando, invece, si rimane chiusi a coltivare il proprio orticello dentro al partito come fatto dal segretario provinciale e capogruppo del Pd nel comune capoluogo, l’amaro raccolto è un misero 10% – prosegue Franchi –. Fortunatamente le nostre comunità riconoscono e apprezzano questo modo di operare e al momento delle elezioni ci premiano con ampio consenso".

Matteo Porfiri