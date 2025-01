"PD AMBIGUO"

A salutare la dottoressa Natalini è anche Valerio Pignotti, segretario provinciale di Forza Italia, che se la prende con il Pd. "In questo momento estremamente delicato e fondamentale per la scrittura degli atti aziendali, che rappresentano la visione e il futuro della sanità nel Piceno, non possiamo non rilevare un comportamento ambiguo e contraddittorio del Partito Democratico ascolano – spiega Pignotti –. Questa riforma sanitaria deve mettere al centro le esigenze reali di cui i cittadini hanno bisogno e non farne una questione partitica, valorizzando le risorse del territorio. Dopo aver aspramente criticato le scelte della dottoressa Natalini, il Pd ha ora deciso di promuoverla in Emilia Romagna, una delle regioni di punta della sinistra italiana. Questo atteggiamento rischia di penalizzare ulteriormente la sanità nel Piceno e i cittadini che ne usufruiscono".